الإصلاح والتنمية: نريد إتاحة للأحزاب في كل وسائل الإعلام لعرض أفكارها

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون الأحزاب الحالي يحتاج تعديلات كثيرة، مضيفا أننا نريد إتاحة للأحزاب في كل وسائل الإعلام لعرض أفكارها.

وأضاف محمد أنور السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن اذا كنا نريد مشاهدة أحزاب فاعلة في الشارع لابد من تعديل قانون الأحزاب، والوصول لقانون أحزاب يشجع ويدعم الحياة السياسية.

وتابع النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن لابد من مبادرة من الدولة الإفراج عن أعضاء وقيادات الأحزاب المحبوسين، لافتا إلى أن على الدولة مراجعة نفسها وإعادة تشكيل نفسها.

الانتخابات الرئاسية



وفي السياق نفسه أشار النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الإفراجات تتم وعلى مدار الشهور الماضية تم الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن بداية إجراءات الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.