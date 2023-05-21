مرتجي يتقدم ببلاغ رسمي ضد إساءات بعض وسائل التواصل الاجتماعي

تقدم المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ببلاغ رسمي لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد بعض الصفحات والحسابات " المأجورة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين تعرضوا له بالسب والقذف وغيرها من الإساءات التي يعاقب عليها القانون.

ولجأ مرتجي الي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي حملات التشويه التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الحسابات والصفحات .

وتعرض مرتجي الى حملات تشويه وسباب غير مبرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التعقيب على حديثه عن النادي الأهلي ودوره في الدفاع عن بعض الحملات التي يتعرض لها النادي مؤخرا.

وتقدم ببلاغ رسمي قيد التحقيق حاليا؛ من خلال المستشار القانوني محمد عثمان والذي يواصل العمل وحصر كافة الحسابات والصفحات والقائمين عليها لاستمرار الملاحقة القانونية لكل من يقف وراء هذه الحملات المغرضة.

