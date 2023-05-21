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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الزهور ياسين دياب يتوج بذهبية 57 كجم ببطولة البحر المتوسط للكاراتيه

صدى البلد

 


احرز ياسين دياب لاعب المنتخب الوطني ونادي الزهور للكاراتيه الميدالية الذهبية في منافسات وزن -57 كجم ناشئين ببطولة البحر المتوسط المقامة خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو في تونس.

وتوج بطل الزهور بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل أسبانيا اوناي شيكا تولوسا بنتيجة 2-1.

وقدم نجم الزهور وبطل الجمهورية مستوى فني مميز في أول مشاركاته الدولية حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز على التونسي ياسين خليفي في الدور الأول بنتيجة 4-2، ثم فاز على لاعب الجزائر عبد الودود خطوط بنتيجة 7-0، واستمر في تألقه ليتفوق على لاعب تونس أنس بن حسن في نصف النهائي بنتيجة 6-0 ليتأهل للنهائي ويتوج بالذهبية.

واقيمت البطولة بمشاركة 400 لاعب يمثلون 19 دولة في منافسات الكاتا والكوميتيه للناشئين والكبار، وتشارك مصر فيها ببعثة مكونة من 39 لاعبًا ولاعبة.

واستطاع المنتخب الوطني للكاراتيه في منافسات الناشئين والشباب بأول أيام البطولة حصد 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و 4 برونزيات.

الجدير بالذكر أن مصر تصدرت جدول ميداليات النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت العام الماضي في قبرص، حيث حصدت البعثة المصرية 60 ميدالية منها 22 ذهبية.

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