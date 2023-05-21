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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل تسليم فرع مستشفى 57357 لجامعة طنطا وعودته للعمل.. فيديو

مستشفى 57357
مستشفى 57357

كشف الدكتور شريف عبد العال، المتحدث باسم مستشفى 57357، تفاصيل تسليم المستشفى لجامعة طنطا، اليوم؛ وإعادة بدء مستشفى سرطان الأطفال بطنطا للعمل مجددًا؛ لضمان وصول الخدمة للمرضى بأعلى كفاءة ممكنة.

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رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357

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ننشر اول صور لتشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المستشفى سيقدم خدمة مميزة لأطفال مصر، لافتًا إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا، وسيتم إنشاء مركز تدريبي للأطقم الطبية؛ لكي يُصبح المستشفى متكاملاً.

وأضاف المتحدث باسم مستشفى 57357، مساء اليوم الأحد، أن هذا المستشفى يخدم جميع مواطني الدلتا، لافتًا إلى أن الأطفال المصابين بالسرطان تلقوا الخدمة في القاهرة؛ حين تم إغلاق مستشفى سرطان الأطفال في طنطا؛ الأمر الذي كان يُحمّل الأطفال عبء السفر إلى القاهرة من أجل العلاج.

ووجه الدكتور شريف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر للشعب المصري على دعمه مستشفى سرطان الأطفال بطنطا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ حيث أغلقت العديد من المستشفيات في أمريكا أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية.

مستشفى 57357 الأطفال المصابين بالسرطان الأطفال المصابين الاقتصادية العالمية الإعلامي أحمد موسى

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