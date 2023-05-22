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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة علوم الابتكار توضح تفاصيل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتحها باب التقدم للنداء السادس وذلك لبرنامج التعاون المصري الصيني؛ من أجل تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

وأوضحت هيئة علوم الابتكار، أن تفاصيل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني:


- فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني.
- تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- من بين المجالات المياه، والطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء، والصحة، ونظم التصنيع المُتقدمة وغيرها.
-  يستمر دعم المشروعات البحثية الابتكارية المقبولة لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا.
-  التمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصري.
- من بين شروط النداء أن يكون الباحث الرئيسي مصري، تابع لكيان بحثي .
- لابد أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه.
- من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 5 يونيو 2023.

 

وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة
www.stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg

جدير بالذكر أن هذا النداء يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 27 مارس 2016 بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)؛ بهدف إنشاء برنامج تمويل مشترك في العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنشاء صندوق صيني مصري للبحوث (CERF) لدعم المشاريع البحثية والتكنولوجية.

التكنولوجيا المشاريع البحثية العلوم والتكنولوجيا Jobs Education

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