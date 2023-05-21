عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد المصارع أحمد بغدودة: ابني مش هارب وتعرض لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة

صدى البلد

كشف محمود السيد سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، تفاصيل هروب المصارع صاحب المركز الثاني في بطولة أفريقيا من معسكر المنتخب بتونس، موضحا أن هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة إلى فرنسا، غريب علينا رغم وجود كل الدعم للاعبين.

وحول الاسباب الحقيقية التي قد تدفع اللاعب للهروب قال في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  : مافيش حاجة اسمها إهمال، الالعاب الفردية تلقى دعما كبيرا سواء ماديا أو معنويا وينقصنا الدعم الاعلامي، اللاعب حقق بطولات ولم يسلط عليه الاعلام الأضواء بشكل كاف  وهذه ضمن الاسباب التي أحزنته كلاعب لعبة فردية.

وعلقت الحديدي قائلة : أنا بستضيف  كل ألعاب القوى مختلفة  الانواع بالذات الفردية أكثر من الجماعية  مش عاوزة قصة الاعلام تفضل شماعة".

ونفى ان يكون هناك تقصيرا  في الجوانب  المالية في حقوق اللاعب، قائلاً : " السنة دي  بالذات فيه دعم كبير مادي، الولد اللي هرب  بياخد مرتب شهري من الاتحاد وتابع للمشروع القومي الاوليمبي ويحصل على أجر شهري ثابت حيث يتقاضى 7 الاف جنيه كمرتب وبالنسبة للالعاب فده مرتب كويس  بالاضافة للعمولات  والبطولات ".

ومن جانبه فجر فؤادة بغدودة والد  لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة الهارب مفاجأة من العيار الثقيل رداً على تصريحات الاتحاد المصري للمصارعة قائلاً : " أنا راجل بسيط سواق توكتوك ومش بعرف أعبر  بس عاوز أرد على التصريحات اللي في شاشات التليفزيون  أن ابني هارب  انا راجل شقيان على ولادي وعندي غيره 2 أطفال  وابني مش بياخد 7 الاف جنيه".

وأردف:" -ماعنديش مبرر للي حصل  أنا داخل أرد على سكرتير عام الاتحاد العام للمصارعة  بيقول أنه بياخد 7 الاف جنيه  والله إبني  ما شاف  أكتر من 2200  من المشروع القومي الاوليمبي ولسه بادئين يتصرفوا من شهرين فقط ولايحصل على أموال منذ  سنوات طويلة من الاتحاد ".


وواصل : " أنا راجل على قدي وماعرفش اعبر عن اللي جوايا  أنا زعلان ومكبوت على إبني ومش عارف أوصله، إبني معرفش عنه حاجة وماقليش... إبني طالع من مصر بطولة إفريقيا  ده اللي أعرفه و كان بيحلم طول عمره وهو شخص أمين ومؤدب وحلمه  الوحيد  الميدالية الاوليمبية ".

واستطرد   قائلاً : " أنا مكنتش عاوز أرد  على الانتقادات اللي وجهت لابني.. إبني مش بياخد  راتب  بقاله 12 سنة  في الاتحاد مخدش  جنيه من الاتحاد ومن المشروع القومي  2200 من البريد  ومعايا إيصالات  تثبت كلامي وبقاله سنة مخدش مليم من الاتحاد وكان مصروف له 16 ألف جنيه خصموا منه 14800 بحجة الضرائب  وإدوله  1200 جنيها".

ووجه رسالة للاتحاد قائلاً : " عاوز تعمل بطل ومش بتديله فلوس يعني طول الوقت  قاعدين تقولوا الولد هرب، لو كان عاوز يهرب  من زمان كان هرب من وقت  كرواتيا ومعاه التأشيرة " الشينغل" من مارس الماضي  لكن الحقيقة ابني تعرض لمعاملة سيئة وضغوط كبيرة وكفاية معاملة المدرب ليه وبيخلوه يلعب بالعافية وهو مصاب.

ورداً على الحديدي بيصرف منين قال : " أنا اللي بصرف  عليه والله  جزمة اللعب  بيستلفها أنا بوجهله رسالة إرجع مصر هي أولى بيك وإحنا أتولدنا فيها وهنعيش ونموت فيها ".

الإعلامية لميس الحديدي الإتحاد المصرى للمصارعة الاعلامية الاتحاد العام برنامج كلمة أخيرة بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

جالها فوبيا وبتصرخ يوميا| حقيقة إيداع البلوجر سارة دار أيتام.. فقدت عينها وغادرت منزلها

ترشيحاتنا

محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان من صورته مع الدولارات

بقوة 4 درجات.. زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أسطورة المغرب: من الصعب التكهن بالفائز بين الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

بيراميدز يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثاني بالدوري الممتاز

تصريح جديد من ضياء رشوان حول الصحف الحزبية المتوقفة.. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ