والد المصارع أحمد بغدودة: ابني مش هارب وتعرض لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة

كشف محمود السيد سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، تفاصيل هروب المصارع صاحب المركز الثاني في بطولة أفريقيا من معسكر المنتخب بتونس، موضحا أن هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة إلى فرنسا، غريب علينا رغم وجود كل الدعم للاعبين.

وحول الاسباب الحقيقية التي قد تدفع اللاعب للهروب قال في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : مافيش حاجة اسمها إهمال، الالعاب الفردية تلقى دعما كبيرا سواء ماديا أو معنويا وينقصنا الدعم الاعلامي، اللاعب حقق بطولات ولم يسلط عليه الاعلام الأضواء بشكل كاف وهذه ضمن الاسباب التي أحزنته كلاعب لعبة فردية.

وعلقت الحديدي قائلة : أنا بستضيف كل ألعاب القوى مختلفة الانواع بالذات الفردية أكثر من الجماعية مش عاوزة قصة الاعلام تفضل شماعة".

ونفى ان يكون هناك تقصيرا في الجوانب المالية في حقوق اللاعب، قائلاً : " السنة دي بالذات فيه دعم كبير مادي، الولد اللي هرب بياخد مرتب شهري من الاتحاد وتابع للمشروع القومي الاوليمبي ويحصل على أجر شهري ثابت حيث يتقاضى 7 الاف جنيه كمرتب وبالنسبة للالعاب فده مرتب كويس بالاضافة للعمولات والبطولات ".

ومن جانبه فجر فؤادة بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة الهارب مفاجأة من العيار الثقيل رداً على تصريحات الاتحاد المصري للمصارعة قائلاً : " أنا راجل بسيط سواق توكتوك ومش بعرف أعبر بس عاوز أرد على التصريحات اللي في شاشات التليفزيون أن ابني هارب انا راجل شقيان على ولادي وعندي غيره 2 أطفال وابني مش بياخد 7 الاف جنيه".

وأردف:" -ماعنديش مبرر للي حصل أنا داخل أرد على سكرتير عام الاتحاد العام للمصارعة بيقول أنه بياخد 7 الاف جنيه والله إبني ما شاف أكتر من 2200 من المشروع القومي الاوليمبي ولسه بادئين يتصرفوا من شهرين فقط ولايحصل على أموال منذ سنوات طويلة من الاتحاد ".



وواصل : " أنا راجل على قدي وماعرفش اعبر عن اللي جوايا أنا زعلان ومكبوت على إبني ومش عارف أوصله، إبني معرفش عنه حاجة وماقليش... إبني طالع من مصر بطولة إفريقيا ده اللي أعرفه و كان بيحلم طول عمره وهو شخص أمين ومؤدب وحلمه الوحيد الميدالية الاوليمبية ".

واستطرد قائلاً : " أنا مكنتش عاوز أرد على الانتقادات اللي وجهت لابني.. إبني مش بياخد راتب بقاله 12 سنة في الاتحاد مخدش جنيه من الاتحاد ومن المشروع القومي 2200 من البريد ومعايا إيصالات تثبت كلامي وبقاله سنة مخدش مليم من الاتحاد وكان مصروف له 16 ألف جنيه خصموا منه 14800 بحجة الضرائب وإدوله 1200 جنيها".

ووجه رسالة للاتحاد قائلاً : " عاوز تعمل بطل ومش بتديله فلوس يعني طول الوقت قاعدين تقولوا الولد هرب، لو كان عاوز يهرب من زمان كان هرب من وقت كرواتيا ومعاه التأشيرة " الشينغل" من مارس الماضي لكن الحقيقة ابني تعرض لمعاملة سيئة وضغوط كبيرة وكفاية معاملة المدرب ليه وبيخلوه يلعب بالعافية وهو مصاب.

ورداً على الحديدي بيصرف منين قال : " أنا اللي بصرف عليه والله جزمة اللعب بيستلفها أنا بوجهله رسالة إرجع مصر هي أولى بيك وإحنا أتولدنا فيها وهنعيش ونموت فيها ".