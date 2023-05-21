تصريح جديد من ضياء رشوان حول الصحف الحزبية المتوقفة.. ماذا قال؟

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الصحف الحزبية في مصر نوعان، أحدهما أغلقته الدولة "جريدة صوت الشعب وانتهي الأمر منذ عشر سنوات على أن تتحمل الحكومة رواتبهم ومعاشاتهم كاملة"، والنوع الثاني أغلق بأيدي أصحابه "13 صحيفة".

وأشار المنسق العام في تعقيبه داخل لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: كان جزءا من أسباب إغلاق هذه الصحف هو جدل في لجنة الأحزاب حول من يقود هذا الحزب أو ذاك، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين منذ 2013 منحت كل الزملاء من الصحف الحزبية إعانة بطالة ومازالت تصرف حتى الآن، مؤكدا أنها "مثلت عبئا على ميزانية النقابة ولكن الحكومة التزمت بها".

ولفت: اتسع الأمر بعد الصحف الحزبية ليشمل مجموعة من الصحف الخاصة "أغلقت بالفعل"، وقدمنا قائمة كاملة تجاوز عددها 500 أو600 صحفي استحقوا الحصول على معاش إعانة، مشددا على أن الوضع لن يحل فى دقيقة ولكن التكاتف بين مقترحات اللجان وموضوعاتها يفضي فى النهاية إلى مخرجات تفيد الجميع .