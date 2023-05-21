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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي يتهم السويد بالتدخل في انتخابات بلاده

تركيا
تركيا

اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السويد بالتدخل في انتخابات بلاده حيث يتجه التصويت على رئيس جديد إلى جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.
واتهم صويلو ، عضو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ، مراقبي الانتخابات من أوي في أوتيسي السويدية (التصويت وما بعدها) بالضغط على الناخبين في مراكز الاقتراع.

ونقلت صحيفة أيدينليك عن الوزير قوله 'إن الدولة السويدية تمول جمعية Oy ve Otesi هذه. ترسل لها أموالا ، ولكن لماذا؟ للتدخل في الانتخابات في تركيا. إنه أمر واضح وواضح'. .

يُعرف صويلو بانتقاده القاسي للغرب. واتهم الولايات المتحدة يوم الأربعاء بمحاولة التأثير على الانتخابات التي ستشهد مواجهة أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية في 28 مايو.

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