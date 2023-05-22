برلماني يشيد بقرار تملك الأجانب للعقارات: ينشط عملية التصدير لهذا القطاع| فيديو

أشاد النائب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، بإعلان مجلس الوزراء، فتح تملك العقارات للأجنبي دون حد أقصى، مع ضوابط سيتم إقرارها لاحقًا، في خطوة تستهدف في المقام الأول تحقيق تنشيط تصدير العقار المصري وتعزيز الموارد الدولارية، متوقعاً أن تسفر القرارات الحكومية الجديدة عن تحقيق نشاط تصدير عقار مبلغ حال تيسير عملية استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة كمصدر للعملة الصعبة.



وتابع خلال مداخلة، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الأجنبي اللي بيشتري عقار في مصر أكيد بيجيب قرايبه، الأجنبي اللي هيشتري عقار في مصر له أكثر من ميزة".

وكشف أنه لا يوجد حصر دقيق لنسبة تملك غير المصريين للعقارات، لكنه أكد أنها نسبة ضعيفة ومنخفضة مقارنة بالدول الأخرى".

ولفت إلى أن القرار يعطي دفعة للسوق العقاري، ويأتي في وقت تعاني فيه الشركات العقارية المحلية من ارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير، علاوة على تغير سعر الصرف الذي كبَّد المطورين أعباء ضخمة.