عودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا

عادت خدمة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram، وذلك عقب عطل فني منع مستخدميه من استخدام التطبيق.

وتمكن المستخدمون من نشر صورهم والتصفح عبر التطبيق، بالإضافة إلي التعليق وإرسال الرسائل.

وأبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

ولم يتمكن المستخدمون من نشر صورهم أو تصفح باقي الصور وكذلك التعليقات والرسائل.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “انستجرام”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

وتصدر هاشتاج “إنستجرام”، قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كوميدية من قبل رواد السوشيال ميديا علي تعطل تطبيق انستجرام.