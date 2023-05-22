محافظ المنوفية الأسبق : قانون المحليات بالبرلمان منذ 10 سنوات ولم يناقش |فيديو

أكد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، ورئيس لجنة محافظي البحر المتوسط، أنه كُلف بإعداد مشروع لقانون الإدارة المحلية الجديدة المتوافق مع الدستور سنة 2014، مضيفاً أن مجلس الدول أكد صلاحية هذا المشروع و توافقه مع الدستور، و تم إرساله إلى مجلس الوزراء، وراجعه ووافق عليه، وتم إرساله إلى البرلمان.

عدلي حسين: المحليات هي صوت الشعب



وأضاف"عدلي حسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدة في البرلمان منذ 10 سنوت في عام 2014، و حتى الأن لم يقدم للمناقشة وإصداره.



وأشار محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق ، و رئيس لجنة محافظي البحر المتوسط إلى، أن الامر أصبح في حاجة لإصدار قانون للإدارة المحلية، و ذلك لأن المحليات هي صوت الشعب.