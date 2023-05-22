التضامن: الوزيرة تقدم كافة التسهيلات لحل مشكلات قطاع التعاون الإنتاجي

قال الدكتور صبري عبد الحميد، رئيس إدارة التنمية والإستثمار بوزارة التضامن، إن قانون التعاونيات صدر عام 1975، وهناك قانون خاص بالتعاون الإنتاجي، والذى يعتبر من القطاعات الهامة التي تهتم جدا به وزيرة التضامن الإجتماعي.

وأضاف الدكتور صبري عبد الحميد، رئيس إدارة التنمية والإستثمار بوزارة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، ان وزيرة التضامن تهتم جدا بتفعيل كافة المساعدة التي يمكن تقديمها فى مشاكل هذا القطاع، موضحا أن التعاونيات الإنتاجية تعد قطاعات منتجة حرفية لها تواجد على مستوي الجمهورية .

وتابع الدكتور صبري عبد الحميد، رئيس إدارة التنمية والإستثمار بوزارة التضامن، أن هناك قطاعات متعددة جدا، مثل: الأثاث والأحذية والجلود والملابس الجاهزة والنسيج والصناعات الهندسية والنقل والشحن والتفريغ، لافتا إلى أن قطاع التعاونيات من القطاعات الهامة الإقتصادية التي تعمل فى مصر.