صحف الإمارات.. تصنيف دبي واحدة من أجمل مدن العالم.. وبوتين يعلن انتهاء المعارك في باخموت

الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

السلام عليكم من الفضاء.. فيديو للرائدين السعوديين يعلنان فيه وصولهما سالمين

بوتين: معركة باخموت انتهت

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت في دبي أجمل بلدات العالم

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية.

حيث نقلت صحيفة الوطن الإماراتية ادانة الدولة لانتهاكات الاحتلال، أدانت الإمارات، بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد بيان وزارة الخارجية الإماراتية، موقف الإمارات الثابت بتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة، في بيانها، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبرزت صحيفة الإمارات اليوم ، رواد الفضاء السعوديين، حيث أرسل أول رائدين سعوديين، مقطع فيديو أعلنا فيه وصولهما سالمين إلى محطة الفضاء الدولية، عقب انطلاقهما، أمس.

وذلك في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء.

وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".

وافادت صحيفة الخليج بكلمة بوتين بعد صراع باخموت الذي انتهى بسيطرة روسيا، وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة "فاجنر" وجيش بلاده بعد إعلانهما السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا .

وذكر الكرملين في بيان له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "بوتين هنأ وحدات فاغنر الهجومية وكذلك جميع جنود وحدات القوات المسلحة الروسية الذين قدموا لها الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير أرتيموفسك (باخموت) ".

وكان رئيس "فاجنر" يفغيني بريجوجين، قد أعلن أمس السبت أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولي الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان إن "المعارك الضارية على مدينة باخموت لا تتوقف".

ونقلت نفس الصحيفة تعليق الشيخ حمدان بن محمد على مجلة أمريكية تحدثت عن دبي، حيث اطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على اختيار مجلة "كوندي ناست ترافيل" الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر.



وكتب بن محمد عبر تويتر: “اطلعت على اختيار مجلة كوندي ناست ترافيلر الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر لحتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم.. رؤية الشيخ محمد بن راشد لم تكتف ببناء أجمل مدن العالم”.

واضاف بن محمد :" بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها.. أشكر فرق العمل في حكومة دبي التي تعنى بجميع مناطق الإمارة وتعمل وفق رؤية حاكمها لتعزيز ريادتها وتألقها في كل جزء منها".