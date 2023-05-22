رجب حميدة: الحوار الوطني فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار والمقترحات بلا خطوط حمراء|فيديو

قال رجب هلال حميدة النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل وعضو المجلس الرئاسي والتنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار والمقترحات من أجل الوطن والمواطن.

وأضاف أن الدعوة كانت صائبة لتبادل الأفكار المتعددة على الأرض المصرية ممثلة في القوى والأحزاب السياسية وجميع الأطراف المعنية داخل الدولة.

رجب حميدة:الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني كانت ساخنة



أضاف رجب حميدة خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن كثيرين راهنوا على أن الحوار الوطني لن ينطلق ولن يبدأ بعد مرور عام من دعوة الرئيس السيسي إلا أنه بدأ، مشيرا إلى أن الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني كانت ساخنة وبكلمات قوية أكدت أن الحوار ليس له خطوط حمراء لمتحدث أو مشارك فيه.



وأوضح النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل وعضو المجلس الرئاسي والتنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية ،أن كافة الآراء والقرارات التي ستصدر من الحوار الوطني سيتم رفعها للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا سواء كانت قرارات سياسية أو تكليفات للحكومة لإصدار قرارات تشريعية بها تخص في المقام الأول المواطن المصري، مبينا أن الحوار الوطني فرصة قوية لتلاقي الأفكار من أجل الوطن والمواطن.



وشدد رجب حميدة، على أنه أكد أن أرض الحوار الوطني لابد أن تكون لصنع وحدة العمل المشترك من أجل الوطن وتحقيق المعادلة الصعبة وليس لتطبيق فكر أو توجه معين أو حزب معين، ولكن التجمع من أجل الوطن والمواطن.