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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

بعد فوزهم في مسابقة جوجل.. فريق معا لمكافحة التغير المناخي يشرح الفكرة|فيديو

وجدان صبحي ، قائد
وجدان صبحي ، قائد فريق " معا " لمكافحة التغير المناخي

قال وجدان صبحي ، قائد فريق " معا " لمكافحة التغير المناخي ، إن المشروع ضمن مشروعات التخرج من الجامعة، وهدفه أن يكون حل للقضية ، ومشروع غير عادي في مواجهة المجتمع .

وأضاف وجدان صبحي ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إ سي " ، أن الفكرة جاءتهم من وضع الأمم المتحدة أهداف التنمية المستهدفة ، ومنها العمل المناخي ، متابعا : "ذهبنا رئيس قسم نظم ومعلومات الأعمال وحمسنا للفكرة تحت شعار " معا " .

من جانبه ، قال مصطفى مجدي ، عضو في فريق " معا " مكافحة التغير المناخي " ، إن الفكرة تدعم المستهلك في اللجوء للمنتجات الصديقة للبيئة بديلا عن المنتجات البلاستيكية ، والضارة .

التغير المناخي وجدان صبحي قائد فريق معا برنامج 8 الصبح توك شو مكافحة التغير المناخي فريق معا لمكافحة التغير المناخي

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