بعد فوزهم في مسابقة جوجل.. فريق معا لمكافحة التغير المناخي يشرح الفكرة|فيديو

قال وجدان صبحي ، قائد فريق " معا " لمكافحة التغير المناخي ، إن المشروع ضمن مشروعات التخرج من الجامعة، وهدفه أن يكون حل للقضية ، ومشروع غير عادي في مواجهة المجتمع .

وأضاف وجدان صبحي ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إ سي " ، أن الفكرة جاءتهم من وضع الأمم المتحدة أهداف التنمية المستهدفة ، ومنها العمل المناخي ، متابعا : "ذهبنا رئيس قسم نظم ومعلومات الأعمال وحمسنا للفكرة تحت شعار " معا " .

من جانبه ، قال مصطفى مجدي ، عضو في فريق " معا " مكافحة التغير المناخي " ، إن الفكرة تدعم المستهلك في اللجوء للمنتجات الصديقة للبيئة بديلا عن المنتجات البلاستيكية ، والضارة .