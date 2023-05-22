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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز الاستثمار العماني يؤكد عزم بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر

صدى البلد

   أكد رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي أن الجهاز يعزز من خلال شراكاته الإستراتيجية مساعي حكومة سلطنة عمان وجهودها الرامية إلى توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة جمهورية مصر العربية بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
جاء ذلك في كلمة رئيس جهاز الاستثمار العماني أمام منتدى الأعمال المصري العماني، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.
وأشار إلى نقل التقنيات الحديثة إلى داخل القطاعات المحلية في السلطنة، موضحًا أن الجهاز يدير استثماراته التي تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم من بينها جمهورية مصر العربية عبر محفظتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال.
ونوه إلى أن الجهاز يتكامل مع بقية الجهات الحكومية الساعية إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى سلطنة عمان، حيث عرض مؤخرًا 36 فرصة استثمارية في صالة "استثمر في عُمان"، تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارًا و500 مليون ريال عُماني، وتتوزع على عدد من القطاعات هي التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. 
وأشار إلى أن الجهاز أطلق خطة للتخارج من بعض الاستثمارات يتمحور أحد أهدافها في استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات المستهدفة بالسلطنة.. لافتا إلى أن لدى الجهاز استثمارات مع القطاع الخاص المصري، معربًا عن أمله في أن تعزز زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر الاستثمارات المشتركة بين البلدين؛ بما يحقق المصلحة للجميع.

 

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