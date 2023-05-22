أول رد من الصين على توقعات بايدن بشأن تحول العلاقات للأفضل

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة على الفهم الصحيح للصين، والاتفاق معها على حل وسط وإعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح.

وأدلت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الصينية، ماو نينج، بتلك التصريحات استجابة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يشير إلى أن التحول في العلاقات بين الولايات المتحدة الصينية يمكن أن يحدث قريبا.

وقال بايدن، أمس الأحد، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقت على نهج موحد لاتباعه مع الصين يدعو إلى تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دولة واحدة ، وألمح إلى أنه يمكن أن يتحدث مع الرئيس الصيني قريبا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "لا نسعى إلى الانفصال عن الصين. نسعى إلى تحييد المخاطر وتنويع علاقتنا مع الصين".

وأضاف أن دول مجموعة السبع صارت متحدة أكثر من أي وقت مضى في "مقاومة الضغوط الاقتصادية معا والتصدي للممارسات الضارة".