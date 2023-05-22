"الشيوخ" يناقش آليات تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأوروبية.. ومطالب بدعم المصانع والمزارع

برلماني: العجز الكهربائي في مصر تحول لفائض يسمح باستثماره في التصدير

برلماني: الوزارة حققت فائض في الكهرباء يسمح بالتصدير

برلماني: ما فعله السيسي في قطاع الكهرباء والطاقة انجاز غير مسبوق

ناقشت الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بمجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجد الدين بركات والمزكي من اكثر من 20 نائبا اخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

بداية ، استعرض النائب محمد مجد الدين بركات طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا اخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا" امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأشار “ بركات ” إلى ما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلًا عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال :" نظرًا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا، إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية.

وطالب الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا.

من جانبه ، طالب النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ بدعم المصانع والمزارع التي تقوم بتصدير منتجاتها الي الخارج وتدر نقدا اجنبيا، بضرورة دعمها في المحاسبة في مرفق الكهرباء.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة الي استيضاح خطة الحكومه عن تصدير الكهرباء ، ان الوزارة حققت فائض في الكهرباء يسمح بالتصدير وهو شيء مستحسن ، وهو لايقل اهمية من المصانع والمزارع التي تقوم بتقديم منتجاتها الي الخارج فلابد من دعمها وتقديم حوافز تعينها علي الانتاج.

ولفت رسلان إلى أنه على الرغم من وجود فائض في الكهرباء ومازال المواطن المصري يشكو من فاتورة الكهرباء ، فلابد من النظر إلي هذه الأمور بعين الاعتبار .

في سياق متصل، قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وقال “ دعبس ” إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال وقطاع الكهرباء والطاقة ، انجاز غير مسبوق وأمر لا يصدق ويدخل في موسوعة جنيس للأرقام القياسية.

وتابع: الجميع يعلم أن الكهرباء كانت تقطع بالقاهرة العاصمة وعموم البلاد وكانت الشكاوي والصرخات تصدر من العباد، ولكن الآن وفي ظل الانجاز غير المسبوق أصبحنا ننتج 55 الف ميجا وات واصبح لدينا فائض اكثر من 20 الف ميجا وات ونصدر كهرباء بأكثر من 90 مليون جنية وهي أمور كلها تؤكد نجاح الرئيس السيسي، واعتقد أن هذا ليس كلام من مواطن مصري غيور علي بلده.

وأضاف: ولكن علي الجميع أن يطلع علي تقرير شركة سمنز الألمانية والتي اكدت في تقارير لها عالميه ان الشركة انشأت 3 محطات عملاقة في مصر تعد من الجيل الأول لأحدث أنواع التكنولوجيا في العالم وتلك المحطات هي الأحدث في العالم وكفاءة انتاج الطاقة والكهرباء الخارج منها اكثر من 65 بالمائة وهو أمر مدهش ويفرح لكل مواطن مصري ليس هذا فقط.

واسترسل: بل ذكر التقرير ان الرئيس السيسي تفاوض مع الشركة لانتاج اكثر من 24 ونصف الف ميجا وات جديدة كل تلك الامور تجعلنا نفرح لما يحدث في البلد وعلي الجميع الصبر وسيروا انجازات الرئيس السيسي في شتي المجالات.