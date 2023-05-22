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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من باريس.. هنادى مهني في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

هنادي مهنا
هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهني متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة  إنستجرام.

وظهرت هنادي في الصورة بإطلالة كاجول متميزة، معتمدة علي المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء، وذلك من عطلتها في باريس.

وتتميز  هنادي مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كانت  الفنانة هنادي مهنا، شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من احتفالها بزواج خالتها في فرنسا.

ونشرت هنادي، الصور والفيديوهات عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها وهي بحفل الزفاف.

وتضمنت الصور التي نشرتها "هنادي" تواجدها بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح الذي حرص على أن يكون برفقتها إلى جانب والدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها وخالتها وهم يستعدون لمراسم حفل الزفاف.

ومن ضمن الصور التي نشرتها "هنادي" صورة تجمعها بوالدتها وخالتها وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على فستان الزفاف.

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً مسلسل "كشف مستعجل" ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.

يذكر أن، هنادي مهنا تشارك أيضا في مسلسل "بيضة دهب" بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح، سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.

 

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