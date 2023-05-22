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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: إزالة 430 حالة تعدٍ حصيلة حملات المرحلة الأولى للموجة ألــ21

حملات الازالة مستمرة
حملات الازالة مستمرة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 430 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، مع ختام المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، التى بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 131 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 11266 متر مربع، بواقع عدد 34 حالة بولاية الوحدات المحلية، بمساحة 5071 م2، و80 حالة بولاية الري، بمساحة 1768م2، وحالتين بولاية الأوقاف، بمساحة 470م2، ومثلهما بهيئة التعمير، بمساحة 2400م2، و8 حالات بولاية السكة الحديد، بمساحة 237م2، وعدد 3حالات بولاية الإصلاح الزراعي، بمساحة 420م2، وحالة بولاية المراقبة العامة، بمساحة 200م2، وحالة بالثروة السمكية، بمساحة 700م2.

وكشف المحافظ، أعن إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة أيضاً على أراضى أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى للموجة 21 لإزالة التعديات، بمساحة 36 فداناً، و9 قراريط، و20 سهماً، بواقع عدد 13 حالة بولاية الوحدات المحلية، بمساحة 18 فداناً، و12 قيراطاً، وعدد 5 حالات بولاية الآثار، بمساحة 16 فداناً، و12 قيراطاً، وحالتين بولاية هيئة التعمير، بمساحة 22 سهماً، وعدد 8 حالات بالإصلاح الزراعي، بمساحة فدان، و8 قراريط، و6 أسهم.

وأضاف محافظ الفيوم، أن الحملات نجحت أيضاً في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، علي مساحة 11 فداناً، و17 قيراطاً، و8 أسهم، موضحاً أن حالات الإزالة جاءت بواقع 47 حالة بمركز الفيوم، بمساحة فدانين، و5 قراريط، و21 سهماً، وإزالة 68 حالة تعدٍ بمركز سنورس بمساحة 4 فدان، و4 قراريط، و19 سهماً، وفي مركز إطسا تم إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة فدانين، و14 قيراطاً، و23 سهماً.

وتابع المحافظ، أنه خلال المرحلة الأولى للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية، بمساحة فدان، و3 قراريط، و9 أسهم، وفي مركز أبشواي تمت إزالة 32 حالة تعدٍ، بمساحة 18 قيراطاً، و23 سهماً، وفي مركز يوسف الصديق، تم إزالة 20 حالات تعدٍ، بمساحة 17 قيراطاً، و9 أسهم، وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة ألـ 21 خلال مراحلها القادمة.

ووجه المحافظ، بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.

محافظ الفيوم يتابع أعمال مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والحيوية

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