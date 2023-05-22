إعلانات على فيسبوك.. القبض على تاجر سلاح بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على الترويج للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه بمسكنه وبحوزته (30 خنجر - 21 سيف - 3 سونكى لبنادق آلية - قناع واقى - 5 مطواه - 2 رمح - نظارة ميدان - بندقية ضغط هواء - 4 صندوق معدنى "خاصة بشرائط طلقات مدفع رشاش" - مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" - سيارة ملاكى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والسيارة المضبوطة يستخدمها فى نشاطه غير المشروع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.