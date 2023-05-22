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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه الفيوم: ورشة عمل عن أهمية السلامة والصحة المهنية فى مجال العمل

رئيس شركة مياه الفيوم
رئيس شركة مياه الفيوم أثناء اللقاء

عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اليوم ورشة عمل تتناول اجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع ، وكذلك أثناء تنفيذ المشروعات او اعمال اﻻصلاح والصيانة حيث تم التأكيد على مفاهيم الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والوقاية من الحوادث والاصابات .

اكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أهمية رفع وعى العاملين بأهمية اتباع قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية منوها الى ان العنصر البشرى يعد احد أهم موارد الشركة مما يستلزم تدريبه وتوعيته بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها وهو ما تتضمنه خطط السلامة والصحة المهنية.

اضاف النجار ان الشركة بصدد اعداد دليل ارشادى يضم كافة كافة الاشتراطات الخاصة باجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل وتحديد درجة المخاطر بالمواقع وآليات التعامل معها ، تدريب العاملين بمختلف المواقع على كيفية التعامل مع كافة المخاطر المحتملة مشيرا الى ان السلامة والصحة المهنية من اﻻساسيات الواجب توافرها فى بيئة العمل،  ومؤكدا حرص الشركة على تهيئة أفضل الظروف للحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل أمنه ،خالية من المخاطر ، مع الحفاظ على كفاءة تنفيذ اﻻعمال .

أفاد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية ان الشركة بصدد اقامة ورش عمل دورية تتناول اجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالشركة ، للتأكيد على ضرورة وأهمية اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية وتنسيق العمل بين القطاعات المختلفة ومناقشة كافة المستجدات ﻻعتماد تطبيق وتحسين اجراءات الوقاية والحماية للعاملين وفقا لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ موضحا ما تم اتخاذ من اجراءات من خلال تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية ، والفحص المستمر لمعدات السلامة وعمل الصيانه اللازمة بالاضافة الى تحديد دقيق لمسؤوليات مديرى المواقع .

فى سياق متصل تم تنظيم معرض يضم المهمات والمعدات اللازمة لتأمين بيئة العمل واﻻسلوب اﻻمثل لاستخدامها على هامش ورشة العمل .

جاء ذلك بحضور المهندس سامى غالى رئيس قطاع مياه الشرب،  المهندس ابراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى  ، المهندس جمعه على مدير عام الإنتاج،  المهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات وبمشاركة عدد كبير من مهندسى الشركة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.

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