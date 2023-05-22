عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الزراعة: خطة للاستفادة من القطن المصرى بتطوير الصناعة

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى" وذلك خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، و بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية محصول القطن المصرى، حيث يعد من أهم المحاصيل فى الوطن العربى، مضيفا، أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هوالتوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع،يمكن عرضها على القيادة السياسية، وتؤدى إلى النهوض بمنظومة القطن المصرى.


وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن محصول القطن من المحاصيل الهامة في قطاعى الزراعة والصناعة في مصر، لاسيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة، وله دور كبير فى الصناعة وبنيان الإقتصاد المصرى فى الماضى والحاضر والمستقبل
وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، وصل حجم المساحات المزروعة قطن، نحو 335 ألف فدان، وحجم الإنتاج نحو 2 مليون قنطار قطن، وذلك فى الموسم الماضى.


وأضاف الدكتور علاء عزوز، تم استنباط أصناف جديدة من القطن المصرى، تقاوم الآفات والحشرات، وكذلك استخدام أساليب حديثة لمقاومة الأفات، وتقنيات تكنولوجية لتحسين الإنتاجية،  مما يقلل من حجم التحديات فى زراعته، لاسيما وأنه من المحاصيل كثيفة العمالة.


وتابع عزوز، كان من التحديات السابقة، عدم وجود آلية لتسويق القطن المصرى، ولكن الآن أصبح لدينا  منظومة واضحة لتسويق القطن المصرى، بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال، وأصبح هناك سعر ضمان يتراوح من 4500 جنيه و 5500 جنيه كحد أدنى للقنطار.


وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، تم استخدام الميكنة فى تجهيز وزراعة القطن، مما أدى إلى تقليل حجم التكاليف والبذور التى كان يتم استخدامها فى الماضى، بمعدل ثلث الكمية، مشيرا إلى وجود خطوات لاستخدام الميكنة فى جمع المحصول، بهدف تقليل حجم تكاليف جمع المحصول.


وأوضح رضوان، حجم المساحة المزروعة قطن، العام الماضى، كانت الأكبر على مدار أخر عشر سنوات، وأنه يوجد زيادة فى حجم التصدير.


وأكد مدير معهد القطن، لدينا خطة للاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة، من خلال التطوير الحالى فى صناعة القطن، وهو ما سيؤدى إلى حصول المزارع على عائد مناسب من زراعة القطن، حيث سيتم استلام المحصول بنظام الزراعات التعاقدية، معلنا تفاؤله بتلك الخطوة.


وأيده فى ذلك النائب عمرو أبو السعود، مؤكدا أهمية ارتباط زراعة القطن بالصناعة، لتعظيم الاستفادة.

الإرشاد الزراعى الدكتور علاء عز الدكتور محمد عبد الدراسة الاستثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

ترشيحاتنا

اغفر ذنوبك عند أذان المغرب في ذي القعدة.. بـ11 كلمة تمحو جبل سيئات

دعاء النبي وأحب الكلمات إلى قلبه.. كان يكثر منه

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

قبل 1 يونيو.. أمريكا تنتظر الكلمة الأخيرة من بايدن ومكارثي |هل يتفقان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ