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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة متهمي خلية الإسماعيلية الإرهابية

صدى البلد

 

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروقة بخلية الإسماعيلية. 

ويواجه المتهمون العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية ، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

القبض علي ارهابي الاسماعيلية محكمة الجنايلت محاكمة خلية الاسماعيلية

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