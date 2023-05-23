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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا 70 ألف دولار من موظف.. محاكمة 6 بتهم البلطجة واستعراض القوة

صدى البلد

تواصل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم جلسات  محاكمة 6 متهمين بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات فى 15 مايو. 

 

ممارسة البلطجة وسرقة ٧٠ الف دولار 

وكشف أمر الإحالة،  أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجنى عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير فى إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والاجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات. 

وأشار أمر الإحالة الي  أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالى وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام - لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده - فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدى والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكى والسيارة الرقيمة وط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الى مقر الارتكاز الأمنى وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالى وتسليمه للمنهم الثالث وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثانى فتمكنوا من الفرار.

كما أشار أمر الاحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عموميا وهو الضابط بإدارة الطرق والمنافذ وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

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