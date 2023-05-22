أصغر جزارة بالقناطر الخيرية.. ملك تمارس هوايتها بتقطيع وشوي اللحم والكفتة..فيديو

لكل فتاة صغيرة حلم وهواية خاصة بها، تحرص علي ممارسها والاستمتاع بها، ولدي الطفلة ملك رفعت ذات ال 12 عام من عمرها هواية غير تقليدية تقوم بممارستها.

ملك رفعت هي أصغر جزارة في منطقة القناطر الخيرية، تقف بجانب عائلتها، وتمارس هوايتها المفضلة وهي تقطيع اللحم وشوي الكفتة، وغيرها من وظائف الجزارة رغم صغر سنها.

وتحدثت الطفلة ملك عن هوايتها المفضلة، إلي عدسة "صدي البلد"، قائلة أنها تعمل في مهنة الجزارة منذ عامين، وتعلمت كيفية تقطيع اللحم بكافة أنواعه، وتصبيع الكفتة وشوي اللحم، والحواوشي.

وتابعت ملك أنها تلقت دعم كبير من قبل عائلتها، وقاموا بتشجيعها علي ممارسة هوايتها، وساعدوها علي إتقان المهنة بشكل محترف.

واشارت ملك، أنها تقوم بتنظيم وقتها في الدراسة حتي تستطيع الذهاب للمدرسة بجانب العمل في محل الجزارة، أما في الإجازة تقوم بالعمل كل يوم.

وعن حلمها في المستقبل، قالت ملك أنها تحلم بأن تصبح مضيفة للطيران، وستظل تعمل بمحل الجزارة وتمارس هوايتها حتي تستطيع أن تحقق حلمها.

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