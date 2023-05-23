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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تحذر من تأثير تخلف واشنطن عن سداد الديون على الجيش

الجيش الامريكي
الجيش الامريكي

حذر رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل غيلداي، من أن تخلف واشنطن المحتمل عن سداد الديون الحكومية سيؤدي إلى عواقب كارثية على الجيش الأمريكي.

وقال غيلداي، خلال ندوة لمجلس العلاقات الدولية، أمس الاثنين: "لم نكن في الوضع حيث لا يوجد استقرار وقابلية للتنبؤ بشأن سقف الديون الحكومية، ولذلك من الصعب جدا التنبؤ بأي شيء".

وتابع: "بالطبع سيكون له عواقب جدية بالنسبة للبحارة والعسكريين وعائلاتهم وترسانة الديمقراطية للبلاد".

وحذر كذلك من أن التخلف عن سداد الديون قد يقوض ثقة الحلفاء والشركاء بالولايات المتحدة.

وأضاف: "ولذلك أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى كارثة بالنسبة لنا، وليس من السهل بالنسبة لي أن أتحدث عن ذلك".

يذكر أن الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون الحكومية الأمريكية، المحدد عند 31.4 تريليون دولار، وقد تواجه واشنطن التخلف عن سداد الديون في يونيو المقبل.

التخلف عن سداد البحرية الأمريكية الولايات المتحد القوات البحرية الأمريكية

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