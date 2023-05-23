قطر تدين قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى «حومش» بالضفة الغربية

أدانت قطر بشدة قرار الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها، ما يشكل اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، الثلاثاء، عن قلق الدوحة البالغ من سياسة الأمر الواقع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، التي ترمي إلى نزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.