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رئيس التحرير
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أخبار البلد

البنك الإفريقي للتنمية يشيد بقرارات الرئيس السيسي الشجاعة في مجال الطاقة المتجددة

صدى البلد

   أشاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا اليوم /الثلاثاء/ بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة التي اتخذها من أجل تسريع وتيرة الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة.


وقال أديسينا ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ إن الإنجازات التي تحققت في مصر تثبت أن التغيير يمكن أن يحدث بسرعة متى وجدت إرادة حقيقية.


ويشارك في الاجتماعات السنوية، محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

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