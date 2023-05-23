الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، في شرم الشيخ، بـ “ناردوس بيكيلي توماس”، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموية للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٥، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063.

ونوه بأنه تم مناقشة تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، إضافةً إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.