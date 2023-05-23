بقرار الرئيس السيسي.. مستشارين جدد بمجلس الدولة من دفعة 2020

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبي مجلس الدولة وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة السابق، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل علي المتقدمين .

وكان الأمين العام السابق، صرح بأن العمل بالنظام الجديد؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمي.