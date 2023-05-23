عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر وبوروندي تعربان عن رضاهما بشأن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية

صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الثلاثاء/ في شرم الشيخ، مع رئيس وزراء جمهورية بوروندي جيرفيه ندير أكوبوكا. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً.
كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للرئيس السيسى على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلا عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة. 
كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمي وشرق إفريقيا وحوض النيل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ