مصر وبوروندي تعربان عن رضاهما بشأن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الثلاثاء/ في شرم الشيخ، مع رئيس وزراء جمهورية بوروندي جيرفيه ندير أكوبوكا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للرئيس السيسى على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلا عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة.

كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمي وشرق إفريقيا وحوض النيل.

