رئيس الإستثمار: هناك مشكلة بين اتخاذ القرارات وتنفيذها.. والرئيس حريص على إنهائها

أكد الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للإستثمار، أن التحديات التي تواجهها الدولة معروفة، و الحلول أيضاً، مضيفاً أن هناك مشكلة بين إتخاذ القرار والتنفيذ، لأن القرارات الصادرة لاتتناسب مع إجراءات التنفيذ له.

رئيس الهيئة العامة للإستثمار:لازم الإجراءات تبقى واضحة للراجل اللي بتحسبه

وأضاف "حسام هيبة" خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية وضوح إجراءات تنفيذ القرارات للموكل بتنفيذها، وذلك أثناء إجتماع المجلس الأعلى للإستثمار.

وتابع: "لازم الإجراءات تبقى واضحة للراجل اللي بتحسبه، إنه ينفذ".

وأشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار ، إلى أنه يتم مراجعة القرارات الصادرة، ، مراجعة يومية، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات.