رئيس وزراء أفريقيا الوسطى يؤكد حرص بلاده على الاستفادة من الطفرة التنموية بمصر

أكد فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، حرص بلاده على الاستفادة من خبرات مصر في مجال البنية التحتية، في ضوء ما شاهده في مصر من طفرة تنموية وعمرانية، معربًا عن اعتزاز أفريقيا الوسطى بعلاقات التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية فى أفريقيا الوسطى، وفقًا لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضًا جهود مصر في دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن ترحيبه بزيادة التعاون مع أفريقيا الوسطى في المجال الصحي، بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من فيروس (سي)، وكذا توريد الدواء المصري لأفريقيا الوسطى، فضلاً عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات في البلاد.

