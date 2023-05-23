علاء عبد العال: أنا مش مدرب دفاعي وهذا سر التعادل مع الزمالك

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أنه مدرب يجيد اللعب بجميع الطرق وليس الدفاع فقط.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا دائما أسمع أن أنا فقط أتميز بالتدريب الدفاعي، ولكن ذلك ليس صحيح أنا الحمدلله استطيع اللعب بكل الطرق، على حسب حاجة المباراة.

وأضاف:" مباراة الزمالك أمس الجميع شاهد أننا كنا نلعب بشكل هجومي وضغط على نادي الزمالك ، واستطعنا تهديد مرمي الزمالك ، وذلك يعني أني أستطيع لعب كرة هجومية أيضا وليس دفاعية فقط.

وتابع:" هدفي البقاء فى مسابقة الدوري المصري الممتاز مع الداخلية ، وحققنا نتائج جيدة الحمدلله.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل أمس أمام فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف لكل منهما.