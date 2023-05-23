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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: حريصون على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم/الثلاثاء/، أن الحكومة العراقية حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن رئيس الوزراء استقبل دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز، واستعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، ورحب السوداني، بالدوقة وقدم التهنئة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، مثمنا الدور البريطاني في مساندة العراق بحربه ضد الإرهاب.

وأضاف البيان أن العراق خطا خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب، وبذل جهودا لدعم النساء من الإيزيديات وباقي المكونات، اللاتي تعرضن لأبشع ظلم واعتداء، وأطلق برامج لحمايتهن وتوفير كل أشكال الدعم لهن، فضلاً عن تقديم المجرمين للعدالة وملاحقتهم لينالوا القصاص العادل".

وأشار إلى دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني وبرامج المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق، والحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا.

من جانبها، أعربت دوقة أدنبرة عن سعادتها لزيارة العراق، مشيدة بجهود الحكومة العراقية في الجانب الإنساني وتبني الستراتيجية الوطنية لدعم المرأة، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية والاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع ضحايا جرائم الحروب.

الحكومة العراقية العراق المنظمات الدولية الإنسانية شياع السوداني

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