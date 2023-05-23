كلام نهائي.. جوكر الأهلي ليس للبيع أو الإعارة.. تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي قرار النادي الأهلي بشان بيع أو إعارة حمدي فتحي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" كلام من الأخر .. الأهلى بعت خطاب رسمي لنادي الوكرة القطرى يؤكد فيه أن حمدى فتحى ليس للبيع أو حتى الاعارة .. وحمدى فتحى وافق على الاستمرار مع الأهلي ولم يبد أى اعتراض على قرار ادارة الأهلي وسيتم تقديره بالشكل المناسب من ادارة النادي ".



وأكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن النادي الأهلي لديه وفرة عددية في خط الوسط، والتفريط في حمدي فتحي للاحتراف في قطر، سيكون بمقابل مالي كبير.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لو فرط في حمدي فتحي سيتجه لضم محمد رضا بوبو، وهناك اتفاق مع فيوتشر ".

وأضاف: الاتحاد الافريقي تعنت مع منتخب مصر في ازمة موعد لقاء غينيا".

رحيل سافيو



وأكمل: "برونو سافيو لن يستمر في الأهلي والأمور ليست فنية، هو لاعب ليس سوبر، لكنه ليس سيئًا للدرجة، وبالتالي فأن هناك قرار برحيله".