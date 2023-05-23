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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

المخابرات الألمانية
المخابرات الألمانية تبحث عن جواسيس يتحدثون اللغة العربية

قال رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني، برونو كال، أمس الاثنين، إن أجهزة المخابرات الألمانية تواجه صعوبة في تجنيد الأفراد منذ تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن هناك نقص في العاملين في وظائف معينة.

وأضاف رئيس الاستخبارات الألمانية أن الوظائف المطلوبة داخل الجهاز تتمثل في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، فضلاً عن نقص خبراء الإنترنت والمتحدثين باللغة العربية.

ووفقا له، فإن المرشحين المحتملين يريدون العمل من المنزل ، ويرفضون التخلي عن هواتفهم المحمولة الشخصية عندما يذهبون إلى العمل.

وقال برونو كال: "لا يمكننا توفير شروط معينة تم اعتبارها بالفعل كأمر مسلم به اليوم"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر اليوم بالنسبة لجهاز المخابرات هو إيجاد العدد المطلوب من الموظفين الذين يتناسبون مع المنظمة ، بينما الجيل الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية في سن التقاعد بالفعل.

وأكد كال "لأسباب أمنية ، فإن العمل عن بعد يكاد يكون مستحيلا في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية"، مشيرا إلى أن  استخدام الهاتف الخلوي للعمل ربما يكون طلبا كبيرا من الشباب الباحثين عن عمل".

وأشار كال إلى أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية تتبنى أساليب جديدة لتوظيف الأفراد في مجالات معينة،  وقبل ثلاث سنوات فقط ، قبل وباء كورونا ، كان بإمكاني القول دائما أن لدينا 10000 طلب كل عام ويمكننا اختيار أفضلها". . "

ووفقا لجهاز المخابرات الفيدرالية الألماني BND ، يعمل لدى المنظمة 6500 موظف. وتأسست دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية في عام 1956 في ألمانيا الغربية ، خلال الحرب الباردة ، واستمرت في العمل بعد إعادة توحيد ألمانيا في عام 1989 بينما تم حل جهاز المخابرات الألماني الشرقي HVA.

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