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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف تطلق إجازة الأربعين النووية حفظا وفهما

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو هاشم

تطلق وزارة الأوقاف إجازة الأربعين النووية حفظًا وفهمًا مع الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالسنة النبوية حفظًا وفهمًا.

وتستمر الإجازة، إلى ثماني جلسات في شهرين بواقع جلسة أسبوعيًّا يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

 

وتبدأ الإجازة ، السبت الموافق ٣ / ٦ / ٢٠٢٣ م ، فعلى الراغبين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كمجموعة أولى سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي من هنا

الأوقاف وزارة الأوقاف اجازة الأربعين النووية محمد أبو هاشم

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