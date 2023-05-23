وزير العدل لمحامي شمال سيناء: أهنئكم بعودة العمل بالمحاكم والنيابات

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، ممدوح العبادي نقيب محامين شمال سيناء وأعضاء مجلس النقابة بحضور مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي وابنية المحاكم والخبراء والطب الشرعي.

وأكدت وزارة العدل أنه فى بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مؤكداً اعتزازه بشمال سيناء كبقعة غالية من تراب الوطن ارتوت بدماء خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهنأهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء وانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية والنيابة العامة إلى مقر المحكمة بالعريش، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبهم تقدم مجلس النقابة بالشكر والتقدير، مُعربين عن سعادتهم بقرار عودة العمل الى محكمة شمال سيناء الابتدائية.

وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب محامين شمال سيناء إلى وزير العدل درع نقابة محامين شمال سيناء.