مصطفى الفقي: منبهر بالتقدم في السعودية.. والقمة العربية كانت إيجابية

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على فعاليات القمة العربية الـ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"منبهر بحجم التقدم الكبير الذي تشهده الممملكة العربية السعوية ".

وأضاف مصطفى الفقي:"القمة العربية كان لها عدد من السمات الإيجابية وعلى رأسها عودة سوريا على مقعدها ".

وتابع مصطفى الفقي:"عودة سوريا بها بعض التحذيرات والشروط المستترة وهناك حالة عدم ارتياح لدى بعد الأطراف في الجامعة العربية ".

واكمل مصطفى الفقي: "بشار الأسد تجاهل الجامعة العربية بشكل كامل في كلمته بالقمة العربية بعكس كافة قادة العرب في كلماتهم ".