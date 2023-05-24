بيل جيتس: جوجل وأمازون تواجهان تهديدًا كبيرًا لهذا السبب

قال رجل الأعمال والشريك المؤسس لمايكروسوفت، بيل جيتس، إن الذكاء الاصطناعي سيلغي الحاجة إلى محركات البحث تمامًا خلال الفترة القادمة، وذلك في إشارة إلى التهديد الذي قد تواجهه شركة جوجل إذا ما حدث ذلك.

وأضاف جيتس إن إن الشركة التي ستفوز في النهاية بسباق الذكاء الاصطناعي ستفعل ذلك من خلال تطوير مساعد رقمي شخصي، مؤكدا أن الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المساعد "لن يذهبوا أبدًا إلى موقع بحث مرة أخرى ، ولن يذهبوا أبدًا إلى أمازون.

وأوضح جيتس خلال حديثه في مؤتمر AI Forward 2023 سيكون مساعد الذكاء الاصطناعي - الذي لم يتم تطويره بعد - قادرًا على توقع احتياجات الإنسان وسيؤدي أنواع المهام التي لا يملك المستخدمون وقتًا لها ، مثل القراءة.

وتوقع أن الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي أو المطور الناجح لمساعد ذكاء اصطناعي شخصي سيكون لديه فرصة بنسبة 50 % في أن يكون شركة تقنية ناشئة أو أحد الشركات التقنية الرائدة، كما أثنى على شركة Inflection AI الناشئة والتي تعمل على إنشاء مساعد رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقا لـ TheStreet.

وعبر جيتس عن قلقه إذا لم تكن شركة مايكروسوفت من بين هذه الشركات قائلا : “سأصاب بخيبة أمل إذا لم تتمكن مايكروسوفت من أن تقوم بصنع مساعد رقمي، وأن تكون من ضمن الشركات الفاعلة بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ومضى جيتس في مناقشة الابتكارات الصحية المحتملة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ، قائلاً إن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى نوع من الأدوية القادرة على علاج مرض الزهايمر والأمراض المماثلة.

كما تطرق إلى مخاطر فقدان الوظائف المحتملة التي تشكلها التكنولوجيا ، قائلاً إن الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستؤثر على الكثير من الوظائف لأن الابتكار سيكون أرخص كثيرا من الاستعانة بالبشر.