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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الامتحانات العملية والشفوية بجامعة سمنود التكنولوجية.. صور

جامعة سمنود تكنولوجية
جامعة سمنود تكنولوجية

قام اليوم الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بجولة تفقدية أعمال الامتحانات الشفوية والعملية بالجامعة والتي بدأت يوم الأحد الماضي.

وتفقد الدكتور منتصر الامتحانات العملية لطلاب برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة ، لمقرر التصميم باستخدام الحاسب الآلي، حيث قدم الدكتور مصطفي بدوي المدرس بالقسم شرحا للمهام التي يجب علي الطلاب تنفيذها علي الحاسب.

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من جانبه، أوضح المهندس محمد بكير والمهندس محمد حسام، مدرسي مادة تصميم الأزياء باستخدام الحاسب الآلي أن الطلاب تستخدم برنامج أدوبي أليستريتور في تصميم الأزياء الديجيتال كما استخدم بعض الطلاب تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم الأزياء  وأن نسبة الأداء فاقت المتوقع.

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كما تفقد رئيس الجامعة الامتحانات الشفوية لمقرر اللغة الإنجليزية، والتي قامت بها الدكتورة سماح عبدالصمد لطلاب برنامج تكنولوجيا صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج.

جدير بالذكر أن التعليم بجامعة سمنود التكنولوجية قائم علي الجدارات المتمثل في المعرفة والمهارة والسلوك، بالإضافة للتعلم القائم علي المشروعات.

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