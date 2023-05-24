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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى المحكمة .. ظهور والدة عروس طنطا المقتولة على يد زوجها

صدى البلد

وصلت والدة آية الشبيني المقتولة على يد زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما، والمعروفة إعلاميا بـ عروس طنطا ، وعدد من أقاربها لمحكمة جنايات طنطا لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط القاعة حيث وصل المتهم إلى قاعة المحكمة في حراسة مشددة.

وأكدت والدة عروس طنطا، أنها تريد القصاص من المتهم حتى تبرد نارها، وتثأر لابنتها من المتهم الذي قتلها غدرا بعد 48 ساعة من زفافهما.

وأضافت والدة آية الشبيني: إن عقلها لم يصدق ما حدث لابنتها، وأن قلبها يكذب ما حدث لبشاعة الجريمة، موضحة أنه وبعد مرور 7 أيام على وفاة ابنتها وهي لا تنام ولا يغمض لها جفن.

والدة عروس طنطا: مش بنام من يوم ما بنتي ماتت

وأكدت أنها تنتطر القصاص العادل والناجز من المتهم، الذي خان أمانة الحفاظ على ابنتها، مؤكدة أن ابنتها الضحية كانت تمتاز بالأخلاق والطيبة وعملت في أحد مراكز الدروس الخصوصية من أجل شراء الأدوية لها، خصوصا أن الأم حسب قولها تعاني من السرطان، وكانت تصطحبها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت قائلة: مش بنام من يوم ما بنتي ماتت.. ومستنيين القصاص العادل.. مش مستوعبة لحد دلوقتي.. وكانت أحن حد عليا في الدنيا.. كانت تروح معايا المستشفى لأني مريضة كانسر.. وتجيبلي الأكل للسرير.. نفسي أعرف بنتي: بأي ذنب قتلت.. وما فيش مبرر يقتلها.. كانت بتشتغل علشان تساعدني.. وبتجيبلي العلاج للكانسر.. لما نزلت السوق يوم الجريمة.. ناس بتباركلي وناس بتعزيني.. طالب من طلابها جه مع زمايله وكتب على باب قبرها: المرحومة آية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات طنطا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة وتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق.

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