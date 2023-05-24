ربنا يديم المحبة.. هاني رمزي برفقة كريم عبد العزيز| شاهد

نشر الفنان هاني رمزي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر هاني رمزي برفقه الفنان كريم عبد العزيز، وعلق كاتبًا: “اخويا وصاحبي ربنا يديم المحبة يارب”.

وينتظر الفنان كريم عبد العزيز، عرض فيلمه الجديد “بيت الروبي”، ومن المقرر ان يعرض فيلم بيت الروبي منتصف شهر يونيو المقبل، حيث يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من كريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد.

علي جانب أخر، كشفت منصة شاهد vip ، عن عزمها طرح فيلم كيرة والجن ، خلال الفترة القادمة ، بعد تحقيقه إيرادات مرتفعة فى دور العرض السينمائي.

ولم تحدد منصة شاهد موعد نهائي لطرح العمل ، إلا أنها نوهت أن الفيلم سيكون متاحا لمشتركي المنصة قريباً .

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.