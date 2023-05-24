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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات مكثفة.. ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة|شاهد

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق والمطاعم و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين  حفاظآ علي السلامة العامة .


وأطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري والتي أسفرت عن ضبط حوالي ٣ طن دواجن وهياكل ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والهرم  . 


بالإضافة إلى ضبط ٦٨٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومدينة الشيخ زايد والحوامدية.


كما اطلع محافظ الجيزة علي جهود إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري في شن حملات علي مخازن المطاعم بشارع اللبيني بالهرم والتي اسفرت  عن ضبط  نصف طن دواجن ولحوم ودهون واحشاء غير صالحة للاستهلاك الادمي بحوزه عدد عدداً من المطاعم . 


كما شملت المضبوطات ضبط ٧٥٠ كيلو اسماك ماكريل ومكرونة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي  بناحية ابو النمرس وتم التحفظ علي كافه المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية. 


ووجه اللواء أحمد راشد الأجهزة التنفيذية بمواصلة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .


ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الحملات أسفرت عن تحرير ١١ محضر حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين إتخاذ الجهة المختصة القرار اللازم بشأنهم .

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