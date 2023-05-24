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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج تدريبي لتعريف وكلاء السياحة والسفر بالأسواق المستهدفة بالمقاصد المصرية

السياحة
السياحة

تطلق الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً تدريبياً عبر شبكة الإنترنت لتعريف وكلاء السياحة والسفر بالأسواق المستهدفة بالمقاصد السياحية المصرية ومناطق الجذب السياحي وكل ما يهم السائح من معلومات عن مصر.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وسوف تطلق الهيئة خلال الأيام القليلة القادمة برنامج تدريبي لوكلاء السياحة والسفر بالسوق البريطاني، والذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة.

من جانبه، أوضح  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا البرنامج التدريبي سيشمل على مجموعة من الدورات التدريبية يتم تنظيمها مع مؤسسات تدريب معروفة عالمياً، من خلال استعراض عدد من العروض التقديمية التي تتضمن عدداً من الصور والفيديوهات والمعلومات عن السياحة في مصر وما تتمتع المقاصد السياحية بها من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة ومتميزة مثل تلك الموجودة في كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية. 
كما سيتضمن البرنامج التدريبي استعراض عدد من الأنشطة السياحية التي يستطيع السائح ممارستها خلال زيارته للمقاصد المصرية من بينها رياضات الغوص والجولف بالإضافة إلى كل ما يحتاج إليه السائح من معلومات عن حالة الطقس والأوقات المختلفة لزيارة مصر والعملة المستخدمة وغيرها من المعلومات التي تفيد السائح.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا البرنامج التدريبي يجعل من وكلاء السياحة والسفر خبراء في المقاصد السياحية المصرية وعلى دراية كاملة بكافة المعلومات التي يحتاجها السائح عند رغبته في القيام برحلة سياحية لمصر مما يساعده في تنظيم برنامج سياحي يناسب السائح ويلبي رغباته خلال الزيارة. 

وأشار إلى أن المتدرب الذي سيجتاز هذا البرنامج التدريبي بكفاءة سوف يحصل على شهادة معتمدة من الهيئة تفيد بأنه أصبح متخصصاً في المقصد السياحي المصري، كما سيتم إجراء قرعة بين المتدريين الذين سيجتازون هذا التدريب لحصول الفائز على جائزة عبارة عن رحلة سياحية لأحد المقاصد السياحية المصرية وهدايا تذكارية ومواد دعائية عن المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن الهيئة ستقوم بتنظيم برامج تدريبية مماثلة بصفة دورية في الأسواق السياحية المستهدفة، حيث تم تنظيم هذا البرنامج في عدد من الأسواق الاوروبية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات التدريب المتخصصة.
 

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