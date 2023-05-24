أول تعليق من الصين على خطط الناتو فتح مكتب اتصال في طوكيو

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على خطة الناتو التي كشفتها اليابان بشأن فتح مكتب في طوكيو، مؤكدة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا ترحب بنوايا الناتو لفتح مكتب اتصال في اليابان.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي: "نريد أن نقول أن آسيا والمحيط الهادئ لا يرحب بمواجهة الحلف، لا يرحب بالمواجهة العسكرية".

وأضافت: "يجب أن تكون اليابان حذرة للغاية بشأن قضية الأمن العسكري بالنظر إلى "تاريخ العدوان".

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في وقت سابق من اليوم، لم يكن لدى البلاد أي خطط لتصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكنه أقر بأن الاتفاق العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة كان يخطط لفتح مكتب اتصال طوكيو، وهو الأول في آسيا، لتسهيل المشاورات في المنطقة.

وأكد كيشيدا في جلسة برلمانية اليوم أن بلاده لا تخطط للانضمام إلى الحلف كدولة عضو أو شبه عضو.