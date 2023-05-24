أعلن عنها على فيسبوك.. ضبط شخص يروج لبيع أدوية ومنشطات مغشوشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لبيع أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة" مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبط المذكور (مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى - كمية كبيرة من عبوات المنشطات).. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.