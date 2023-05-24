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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خالد بدوي: اجتماعات بنك التنمية الإفريقي تعزز فرص تحالف دول القارة لتحقيق التنمية المستدامة

خالد بدوي عضو مجلس
خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، موضحا أنها تعزز فرص تحالف دول القارة السمراء للتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف" بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه الاجتماعات تسهم فى  تمكين دول القارة الأفريقية من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية التي تطمح إليها شعوبها.

وشدد "بدوي" على ضرورة وجود خطط استراتيجية  لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التي تتميز بها افريقيا دون  مختلف الدول، والتي تمكنها   من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة تحقق النمو والرخاء.

وقال عضو مجلس النواب، أن ثروات أفريقيا نهبت لسنوات طويلة. وحان الوقت ليستفيد منها شعوبها، فإعادة النظر لأفريقيا كمصدر للثراوت أصبح ضرورة ، باعتبارها شريكا قويا للتنمية على مستوي العالم.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب خالد بدوي شرم الشيخ تحالف دول القارة السمراء ثروات أفريقيا

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